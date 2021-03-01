Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кузбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба, за минувшие сутки выросло число пациентов с коронавирусом, которые не справились с заболеванием и умерли.

Соглавно оперативным данным, на утро 1 марта в регионе скончался один из пациентов, у которые ранее медики диагностировали коронавирус.

-У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе, - сообщает оперштаб региона.

Теперь общее число пациентов, не справившихся с заболеванием, достигло 558 человек.

Напомним также, что за минувшие сутки в регионе выявлено 55 новых случаев заболевания, в общей сложности - 31 778 человек. Из них 30 867 человек уже побороли болезнь и выписаны из больниц. О последних 73 выздоровевших пациентах стало известно на утро 1 марта.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 353 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1565 человек.