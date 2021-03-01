В первый день весны у 55 кузбассовцев диагностировали коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом серьезно изменилась за минувшие сутки. Так, по данным оперативной сводки, еще у 55 человек в первый день весны медики выявили коронавирус.

В общей сложности число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 31 778 человек. О последних 55 случаях стало известно на утро 1 марта. Одновременно с этим 30 867 человек уже побороли болезнь и выписаны из больниц, из них 73 – за минувшие сутки.

Печальная статистика также выросла. Скончался еще один пациент, у которого медики ранее диагностировали коронавирус.

-У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе, - сообщает оперштаб региона.

Теперь общее число пациентов, не справившихся с заболеванием, достигло 558 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 353 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1565 человек.