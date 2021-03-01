Больше половины заболевших ковидом кузбассовцев – кемеровчане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в регионе выявлено 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть заболевших – кемеровчане.

По данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом в Кемерове. еще пять случаев коронавируса диагностировано в Промышленновском муниципальном округе, по два – в Киселевске, Новокузнецке и Тайге. По одному новому заболевшему – в Анжеро-Судженске, Березовском, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Осинниках, Полысаеве, Гурьевском МО, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО, Таштагольском МР, Топкинском МО.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом достигло 31 778 человек. Вместе с этим 30 867 человек выздоровели, из них 73 – за минувшие сутки. Кроме того, за минувшие сутки скончался еще один пациент, у которого медики ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших – 558 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 353 пациента с диагнозом COVID-

19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1565 человек.