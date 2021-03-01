С 1 марта изменился маршрут троллейбуса №4 в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

Один из троллейбусных маршрутов с 1 марта изменил схему движения. Теперь он ходит по-другому.

Об изменении схемы движения троллейбусов, следующих по маршруту № 4: д/п «Комсомольский» - КОАО «Азот», сообщает МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг». В пресс-службе управления сообщили, что маршрут скорректирован для повышения качества обслуживания населения. Уже сейчас троллейбусы, следующие по маршруту № 4, идут по измененной схеме:

- в прямом направлении: д/п «Комсомольский» - проспект Комсомольский - проспект Химиков - бульвар Строителей - проспект Ленина - улица Соборная - улица Красноармейская - КОАО «Азот»;

- в обратном направлении: КОАО «Азот» - улица Красноармейская - улица Соборная - проспект Ленина - бульвар Строителей - проспект Химиков - проспект Комсомольский - д/п «Комсомольский».

Расписание движения городского пассажирского транспорта можно уточнить на сайте УЕЗТУ.РФ или позвонив по телефону справочно-информационной службы: (384-2) 57-46-57.