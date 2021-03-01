Сосновый бульвар капитально отремонтируют в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

В скором времени в Кемерове начнется капитальный ремонт бульвара Сосновый. Тендер на проведение работ разместили на сайте госзакупок.

Стоимость контракта на проведение реконструкции бульвара на участке от поворота на кардиодиспансер до проспекта Шахтеров составляет 242 миллиона рублей – именно такая сумма заявлена на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, на этом участке дороги проведут ремонт проезжей части, сети освещения, питающего кабеля и сети водоотвежения. Также предполагается что специалисты перестроят трамвайные пути, водопровод, благоустроят прилегающую территорию.

На этом участке дороги также демонтируют ограждения, светофорные колонки и стойки для знаков, а после установят новые.

Предполагается, что работы начнутся уже 12 апреля 2021 года, а завершатся не позднее 7 декабря 2022 года.