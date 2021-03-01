Весна в Кузбассе начинается с плюсовой температуры и ветра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пришел марток - надевай семь порток» - так гласит народная поговорка. И уже первые мартовские деньки оправдывают ее. Перепады температуры, обманчивое тепло и ветер - все это ждет кузбассовцев в первую неделю весны.

В ночь на вторник, 2 марта, в Кузбассе ожидается -9… -14 градусов, при этом местами возможно похолодание до -20, а по югу - лишь от двух до семи градусов мороза. Снег и мокрый снег особенно сильным будет ночью по югу области, однако не прекратится он и днем. На дорогах - снежные заносы и гололедица. Скорость юго-западного и восточного ветра может достигать 3-8 метров в секунду, при порывах - до 25. Воздух в течение дня прогреется до -7… -12, местами - лишь до +1… -4.

В ночь на среду, 3 марта, средняя температура составит -16… -21 градус. При этом местами столбики термометров могут опускаться до -26, а по югу ожидается -10… -15. Ветер стихнет, возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до -7… -12 градусов, а местами - и до 0… -5.

В ночь на четверг, 4 марта, температура воздуха опустится до -17… -22 градусов, в отдельных районах будет чуть теплее - от 11 до 16 градусов мороза. Зато днем воздух прогреется до +1 градуса - но лишь местами. Преобладающей же температурой будет -5… -10 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду, а вот вероятность осадков невелика.

В ночь на пятницу, 5 марта, ожидается от 12 до 17 градусов мороза пройдет небольшой снег, который днем сменится умеренным. Воздух прогреется до -3… -8 градусов, по югу - до +2… -3. Ветер сохранит порывистый характер.