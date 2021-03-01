Рыбака с седой бородой третий месяц разыскивают в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Новокузнецке на протяжении двух с половиной месяцев разыскивают пропавшего без вести мужчину. Он ушел на рыбалку и пропал.

Об исчезновении Владимира Склярова, родившегося 8 марта 1960 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. На сегодняшний день известно, что Владимир Скляров ушел из дома 16 декабря 2020 года около шести часов утра. Он направился в район Новоильинского моста на рыбалку, и с тех пор его не видели. На связь мужчина не выходит.

Приметы: на вид около 60 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, носит усы и бороду (с проседью).

Был одет: вязаная шапка темно-синего цвета, камуфлированная куртка в пятнах серо-коричневого цвета, сапоги зимние теплые, при себе имел рыболовные принадлежности и рюкзак.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его 16 декабря 2020 года или позднее, сотрудники полиции просят сообщить об этом.

Сделать это можно по телефонам: 8 (384-3) 74-14-93, 8 (384-3) 574-598 или 02 (с мобильного - 102).