Погода в Кузбассе на 2 марта 2021 года: гололед и сниженная видимость Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какая погода будет 2 марта.

Второй день весны на территории Кузбасса будет очень разным: где-то будет дуть восточный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, а где-то его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

При этом дневная температура воздуха составит -7…-12 градусов, а местами воздух прогреется и вовсе до +1 градуса.

В кемерове воздух прогреется до -8…-10 градусов. небо то и дело будет затягиваться тучами, пройдет снег и мокрый снег.

При этом синоптики предупреждают о метелях и о том, что местами будет снижаться видимость до 500-1000 метров.