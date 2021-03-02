Два северных оленя сбежали из зоопарка в Кузбассе. ФОТО: инстаграм администрации Таштагольского района

Два северных оленя потерялись в Кузбассе.

О чрезвычайном происшествии, которое случилось в одном из поселков городского типа Таштагольского района, сообщает местная пресс-служба. В после, размещенном в соцсетях, отмечено, что оба животных – домашние, ручные.

- В Спасске потерялись олени из зоопарка, животные не умеют жить на воле в наших условиях, - говорится в сообщении, которое разместила на своей страниц пресс-служба администрации Таштагольского района.

Владельцы оленей просят снегоходчиков и просто неравнодушных кузбассовцев о помощи. Если вы заметите двух гуляющих оленей, сообщите об этом их владельцам. Они переживают, что животные могут попасть в беду.