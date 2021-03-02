Кадровые изменения произошли в администрации Новокузнецка

В администрации Новокузнецка – кадровые изменения. Сразу в двух управлениях назначены новые начальники.

Так, на должность начальника управления капитального строительства назначен Андрей Шишлянников. Он родился в 1969 году в Новокузнецке. В 1997 году окончил Сиььирскую горно-металлургическую академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». За его плечами – 15-летний опыт работы в сфере строительства.

Также изменения коснулись управления культуры администрации Новокузнецка. Его начальником назначен Алексей Белов. Он родитлся в 1975 году в Новокузнецк, окончил Кемеровскцю государственную академию культуры и искусств по специальности «Режиссер любительского театра, преподаватель специальных дисциплин», прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление в государственной и муниципальной сфере». Его опыт работы в сфере культуры составляет более 22 лет.