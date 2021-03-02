Очередные послабления внесены в меры по противодействию коронавирусу в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кузбассе вводятся новые послабления в действующие меры по противодействию коронавирусу.

Так, с 4 марта в организациях социального обслуживания, ориентированных на пожилых людей, разрешено проведение досуговых мероприятий. Возобновляют здесь работу и кружки с секциями.

5 марта в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске пройдут однодневные ярмарки, посвященные Международному женскому дню. В это время здесь будет не только вестись торговля, но и будут работать пункты общественного питания на открытом воздухе.

Еще одно послабление - разрешение на проведение с 12 по 14 марта развлекательных программ в честь Масленицы.

А с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля на горнолыжном курорте Шерегеш будет проходить GrelkaFest 2021.

- Все мероприятия необходимо проводить с соблюдением противоэпидемических требований, - сообщает оперштаб - Действие режима изоляции в домашних условиях для граждан 65 лет заканчивается 3 марта 2021 года.