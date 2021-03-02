Изоляцию для пожилых людей отменили в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названы сроки окончания действия режима изоляции для пожилых людей в Кузбассе.

Кузбассовцы в возрасте старше 65 лет теперь могут беспрепятственно передвигаться по улицам, а также посещать общественные места и мероприятия.

- Действие режима изоляции в домашних условиях для граждан 65 лет заканчивается 3 марта 2021 года, - сообщает оперштаб.

Отметим также, что с 4 марта в Кузбассе разрешено проводить досуговые мероприятия в организациях социального обслуживания, также разрешается работа кружков и секций.

А 5 марта в ряде городов состоятся однодневные ярмарки, посвященные Международному женскому дню.

Кроме того, с 1 по 4 и с 15 по 18 апреля в Шерегеше будет проходить традиционный фестиваль GrelkaFest 2021.

- Все мероприятия необходимо проводить с соблюдением противоэпидемических требований, - напоминают специалисты оперштаба региона.