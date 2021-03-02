Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе вновь изменилось число тех, у кого выявили коронавирус. Так, на утро 2 марта заболевших ковидом стало на 54 человека больше.

Теперь в Кузбассе число тех, у кого диагностировали коронавирус с начала пандемии, достигло 31 832 человек. Вместе с этим растет и число тех, кто одолел болезнь и выписан из больниц. На утро 2 марта стало известно о 82 новых случаях выздоровления. Всего же с начала пандемии в Кузбассе зафиксировано 30 950 человек, вылечившихся от коронавируса.

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 558 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 324 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1560 человек.

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