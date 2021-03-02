Бюджет Кемерова увеличится на 181 миллион рублей Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Бюджет Кемерова на 2021 год вырастет на 181,5 миллиона рублей. Это связано с увеличением налоговых доходов, субсидиями и дотациями со стороны бюджетной системы Российской Федерации.

Об этом на заседании горсовета рассказала начальник финансового управления города Кемерово Ирина Викулова. С учетом роста общая сумма доходов бюджета составит 21 048,9 миллиона рублей. Сумма расходов в этом году увеличится на 181,5 миллиона рублей и составит 21 330, 8 миллиона. Таким образом, дефицит бюджета останется на прежнем уровне - 281,9 миллиона рублей, отметила специалист.

Викулова также сообщила об увеличении суммы доходов городского бюджета на 120 миллионов рублей в 2022 и 2023 годах. При этом сумма дефицита также не изменится и составит 252,1 миллиона и 303 миллиона рублей соответственно.