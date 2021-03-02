Движение по автодороге в Таштагол временно ограничили Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Очень много снега выпало за минувшие сутки в Кузбассе. Из-за этого на юге региона оказалась перекрытой одна из автодорог.

О временном перекрытии автодороги, связывающей Кузедеево, Мундыбаш и Таштагол, сообщает кузбасская Госавтоинспекция.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выпадением обильных осадков и ухудшением видимости временно ограничено движение транспорта в обоих направлениях с нулевого до 106-го километра автодороги Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, - сообщает отдел пропаганды ведомства.

Ограничения введены для транспорта массой свыше 3,5 тонны за исключением общественного транспорта. Предварительно временные ограничения продлятся до 14.00. К тому времени дорожники должны расчистить проезжую часть от снега. Для того чтобы обеспечить безопасность на этом участке дороги, выставлены экипажи ГИБДД.