Депутаты решили, сколько должны зарабатывать малоимущие в Кемерове Фото: Олег ЗОЛОТО

Кемеровские депутаты установили размер дохода для малоимущих граждан. Сумма для каждого члена семьи составила 14 517 рублей.

Кроме того, парламентарии установили размер стоимости имущества, которым может владеть малоимущий. Он не должен превышать 176 800 рублей на каждого члена семьи.

- При расчете размера дохода и стоимости имущества использовались: средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в размере 40 631 рубль, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - Кузбасса, процентная ставка Центрального банка РФ, - добавили в Кемеровском городском Совете народных депутатов.

Отметим, что величина прожиточного минимума в Кузбассе на 2021 год составляет 10 727 рублей в расчете на душу населения.