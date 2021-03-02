Сергей Цивилев раскритиковал работу управляющих компаний. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев раскритиковал работу управляющих компаний. В частности, нарекания главы региона вызвала плохая уборка снега в территориях.

В администрации правительства региона прошло аппаратное совещание, в ходе которого Сергей Цивилев предложил составить рейтинг лучших и худших управляющих компаний.

- Снегопады в Кузбассе продолжаются. Только за прошедшую неделю из дворовых территорий было вывезено около 16,7 тысячи кубометров снега, - отметил он. - Однако от кузбассовцев продолжают поступать обращения по вопросам очистки от снега и наледи. Все они должны быть отработаны незамедлительно. Весь Кузбасс должен знать о худших и лучших управляющих компаниях, так как люди имеют право выбрать другую УК в случае допущенных нарушений.

Только за последнюю неделю февраля специалисты проверили 1377 кровель и 1381 придомовую территорию. В ходе проверок было выявлено 220 нарушений, выдано 81 предписание, в 43 случаях приняты меры административного воздействия.