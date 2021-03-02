Центральный проезд в Кемерове перекрыт Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Очевидцы сообщают о перекрытии Центрального проезда в Кемерове. Дорога, по которой нельзя проехать, доставляет неудобства горожанам.

Утром 3 марта некоторые кемеровчане оказались в сложной ситуации: решив проехать привычным маршрутом по Центральному проезду, они столкнулись с тем, что дорога перекрыта.

Движение перекрыли из-за аварии на водоводе. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Приходится разворачиваться, ехать в объезд. Очень неудобно! - возмущается один из горожан.

Как оказалось, причиной перекрытия дороги стала авария.

Работы завершены, ведется обратная засыпка. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- На проезде Центральном АО «КемВод» устраняло повреждение на водопроводе диаметром 200 миллиметров. Повреждение устранено, ведется обратная засыпка, благоустройство места раскопки, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Кемерово.