Центральный проезд в Кемерове перекрыт
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Очевидцы сообщают о перекрытии Центрального проезда в Кемерове. Дорога, по которой нельзя проехать, доставляет неудобства горожанам.
Утром 3 марта некоторые кемеровчане оказались в сложной ситуации: решив проехать привычным маршрутом по Центральному проезду, они столкнулись с тем, что дорога перекрыта.
Движение перекрыли из-за аварии на водоводе.
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
- Приходится разворачиваться, ехать в объезд. Очень неудобно! - возмущается один из горожан.
Как оказалось, причиной перекрытия дороги стала авария.
Работы завершены, ведется обратная засыпка.
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
- На проезде Центральном АО «КемВод» устраняло повреждение на водопроводе диаметром 200 миллиметров. Повреждение устранено, ведется обратная засыпка, благоустройство места раскопки, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Кемерово.