Двое маленьких детей сбежали от бабушки в Новокузнецке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новокузнецке двое малолетних детей сбежали от бабушки. Малышей на улице обнаружили прохожие.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что по улице Транспортной двое малолетних детей гуляют без сопровождения взрослых. Приехавшие по вызову стражи порядка обнаружили двух мальчиков 3 и 4 лет, которых доставили в отдел. Уже через несколько минут после того, как полицейские приступили к поиску родителей, те позвонили сами.

- Сотрудники полиции передали им детей и выяснили, что родители привезли сыновей к бабушке, а сами отправились по делам. Как только женщина отлучилась в ванную комнату, мальчики самостоятельно оделись, открыли дверь и вышли на улицу, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Бабушка, не обнаружив внуков, сначала попыталась найти их самостоятельно, но вынуждена была позвонить родителям детей, а те, в свою очередь, обратились в полицию.

С родителями была проведена профилактическая беседа, их просили впредь быть более внимательными к детям.