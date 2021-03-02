Шахтер из Кузбасса получил тюремный срок за призывы к терактам Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе шахтер получил тюремный срок за призывы к терактам. Их он распространял в социальных сетях.

Сотрудники ФСБ установили, что 27-летний житель Белова, который трудился горнорабочим, пропагандировал в интернете терроризм, что является угрозой общественной безопасности. На своей персональной странице мужчина, который, к слову, является приверженцем ислама, размещал видеозаписи, комментарии, публикации и материалы, которые по своему содержанию были направлены на формирование у прочитавших их пользователей убеждения о том, что теракты необходимы. В результате лингвистического исследования установлено, что в размещенных записях действительно содержится пропаганда терроризма.

- Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении жителя города Белово возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи «Пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, - рассказали в ведомстве. - Подсудимый полностью признал свою вину.

Дело беловчанина рассматривалось в 1-м Восточном окружном военном суде, который признал его виновным и назначил четыре года в исправительной колонии общего режима. Также на три года ему запрещено размещать обращения и материалы в сетях общего пользования.