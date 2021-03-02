Температура в Кузбассе упадет до отметки -26 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие сутки. Ожидается, что температура в Кузбассе упадет до отметки -26 градусов.

В среду, 3 марта, ночью по области ожидается -16… -21 градус, местами до -26 градусов. По югу будет теплее - в пределах -10… -15 градусов. Днем воздух прогреется до -7… -12, в отдельных районах ожидается 0… -5 градусов. В эти сутки будет дуть восточный ветер с переходом на юго-западный, его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Местами возможны порывы до 13 метров в секунду. Пройдет небольшой снег. Ночью по югу в горах ожидается умеренный снег.

В Кемерове в ночь на среду прогнозируется -19… -21 градус, днем столбики термометров покажут -8… -10. Ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

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