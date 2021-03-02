Улетел, но обещал вернуться: в Новокузнецке сняли с постамента самолет. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

2 марта с постамента в сквере имени Жукова сняли самолет И-16. Он поднялся в небо, а потом опустился на землю и покинул сквер. Правда, ненадолго.

Ежегодно военную технику, которая является экспонатом музея боевой техники имени Жукова, по весне приводят в порядок: моют и красят бронированные бока. В этом году одному из экспонатов достанется намного больше внимания специалистов управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка - а именно они каждый год приводят технику в порядок. Они взяли на себя ответственность отремонтировать макет самолета И-16.

«Сегодня макет самолета И-16, впервые за 6 лет, сняли с постамента. За это время выцвела краска, испортился внешний вид легендарного советского истребителя», - написал на своей странице в соцсетях глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Самолет поднялся в небо. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Специалистам муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия предстоит отремонтировать фюзеляж, сделанный из фанеры и стекловолокна. А после этого - вернуть его на почетное место в сквере имени Жукова. Это случится в первых числах мая.