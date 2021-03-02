Власти кузбасского города оставили пять сирот без квартир Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти одного из кузбасских городов оставили пять сирот без законных квартир. В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам прокуратуры.

В ходе проверки обеспеченности жильем детей-сирот прокуратура Осинников выявила нарушения законодательства. Как было установлено, пять человек потеряли родителей и были признаны нуждающимися в жилье. По достижении 18 лет город должен был предоставить им квартиры по договору социального найма, однако это сделано не было.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с заявлением в защиту прав сирот. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и возложил на администрацию обязанность предоставить им жилые помещения. Исполнение решений суда находилось на контроле прокуратуры.

- В настоящее время молодые люди получили благоустроенные квартиры в новом доме в городе Осинники. Предоставленное жилье соответствует санитарным и техническим нормам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.