Сирены будут выть полчаса в Кузбассе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 3 марта, в Кузбассе пройдет проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Это значит, что в течение некоторого времени во всех территориях будут запущены сирены. Цель их запуска - плановая техническая проверка. Звучание сирены означает сигнал «Внимание всем!». Звучать же они будут с 10.40 до 11.10.

- При чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения после отключения сирен по радио, телевидению, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям передается информация о порядке действия населения.

Замечания и предложения о работе технических средств оповещения можно сообщить в местные органы ГО и ЧС, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.