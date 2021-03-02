Сирены будут выть полчаса в Кузбассе
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В среду, 3 марта, в Кузбассе пройдет проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Это значит, что в течение некоторого времени во всех территориях будут запущены сирены. Цель их запуска - плановая техническая проверка. Звучание сирены означает сигнал «Внимание всем!». Звучать же они будут с 10.40 до 11.10.
- При чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения после отключения сирен по радио, телевидению, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям передается информация о порядке действия населения.
Замечания и предложения о работе технических средств оповещения можно сообщить в местные органы ГО и ЧС, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.