Лучшим кемеровчанкам выплатят более 400 тысяч рублей

Всего победительниц городского конкурса - 35. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Накануне весеннего праздника 8 Марта администрация столицы Кузбасса назвала имена победительниц конкурса «Кемеровчанка года». Среди них - спортсменки, активистки, студентки, медики, педагоги и представительницы других профессий. Они стали лучшими среди других конкурсанток в номинациях «Служение людям», «Предпринимательство», «Образование и наука», «Творчество», «Лидер», «Юность города», «Искусство жить», «Милосердие», «Преодоление» и «Гордость района». Всего победительниц городского конкурса - 35.

«Утвердить список победителей городского конкурса «Кемеровчанка года», - говорится в официальном постановлении, которое подписал глава Кемерова Илья Середюк. - Вручить денежные премии и ценные подарки победителям городского конкурса «Кемеровчанка года». Финансовому управлению перечислить 402 290 рублей управлению бюджетного учета для премирования победителей городского конкурса «Кемеровчанка года».

На одну победительницу таким образом приходится 11 494 рубля, и после уплаты налога каждая получит 10 тысяч рублей.

Награждение пройдет в марте.