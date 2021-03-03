Погода в Кузбассе на 3 марта 2021: местами воздух прогреется до нуля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в среду, 3 марта.

По области в этот день установится комфортная температура - в пределах -7… -12 градусов. Однако на радость жителям в некоторых районах воздух прогреется аж до 0… -5. Восточный ветер с переходом на юго-западный наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег.

В Кемерове днем 3 марта будет -8… -10 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду без порывов. День пройдет преимущественно без осадков.