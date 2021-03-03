Промышленный альпинист разбился насмерть при падении с 9-го этажа в Кемерове

Промышленный альпинист разбился насмерть при падении с 9 этажа в Кемерове. Фото: ЧП Кузбасс/ Instagram

В Кемерове при падении с 9-го этажа насмерть разбился промышленный альпинист. Как установило следствие, молодому человеку было всего 19 лет.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, случившегося в областном центре 2 марта. В Ленинском районе прохожие обнаружили тело молодого человека, который работал промышленным альпинистом.

Как было предварительно установлено, у погибшего была устная договоренность с подрядной организацией по очистке крыши многоэтажного дома от снега. Когда 19-летний парень находился на козырьке балкона 9-го этажа, то сорвался с него и упал с высоты. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но приехавшие на место медики смогли лишь констатировать смерть работника. На погибшем было альпинистское снаряжение, также при нем находилось удостоверение промышленного альпиниста.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.