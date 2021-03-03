Кузбассовец сдал в металлолом церковный колокол. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ничего святого не оказалось у одного из жителей Крапивинского района. Ради нескольких сотен рублей он украл в местной церкви колокол.

Один из прихожан Никольской церкви, что в поселке Крапивинский, подарил храму колокол. Он верой и правдой служил храму и был своего рода символом веры и памяти - до тех пор, пока его не решили привести в порядок. Работники храма сняли колокол, провели нужные работы, но обратно повесить не успели: колокол пропал. Причем прямо во время богослужения.

Настоятель церкви тут же обратился в полицию со своей бедой, и стражи порядка принялись искать преступника. Впрочем, долго искать не пришлось: святотатцем оказался 39-летний местный житель. Он во время богослужения проник в служебное помещение, взял колокол, ушел из церкви и сдал предмет культа на металлолом. Выручил он всего несколько сотен рублей.

Колокол удалось найти и вернуть на место, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, по которой мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.

- Колокол был подарен одним из прихожан несколько лет назад и является своего рода символом памяти, поэтому особенно приятно, что он вернулся к нам в целости и сохранности, - благодаря полицейских за помощь, отметил настоятель Никольской церкви поселка Крапивинский иерей Александр Еркунов.