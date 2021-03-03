47-летняя женщина в желтой шапке пропала в Новокузнецке. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске 47-летней женщины, пропавшей в первые дни марта.

По данным, которыми располагают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз 47-летнюю Наталью Верченеву видели 2 марта, и с тех пор ее местонахождение неизвестно, на связь она не выходит.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые.

Была одета: черно-белая куртка, черные штаны, черные ботинки, желтая шапка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда делают акцент на том, что Наталья Верченева нуждается в медицинской помощи.

Если вы готовы присоединиться к поискам или владеете информацией о местонахождении женщины, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или в полицию.