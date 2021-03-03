В Кузбассе хотят построить завод по производству минеральной ваты. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе хотят построить завод по производству минеральной ваты. По предварительным договоренностям между губернатором Сергеем Цивилевым и потенциальным инвестором, он может быть запущен уже в 2023 году.

Глава региона 2 марта встретился с генеральным директором французской компании «Сен-Гобен» в России, Украине и странах СНГ Антуаном Луи Жан-Пьером Пейрюдом. Вместе они подписали соглашение о намерениях по строительству завода для производства минеральной ваты.

Как подчеркнул Сергей Цивилев, сегодня регион заинтересован в промышленном производстве, обеспечивающем развитие строительной отрасли.

- У нас есть заводы в Юрге, Новокузнецке, Топках - производим цемент, металлоконструкции, изоляционные материалы, кирпич. Уверен, что и новый инвестиционный проект по производству минеральной ваты, которая применяется в строительстве в качестве теплоизоляционного материала, будет успешным», - сказал он.

Согласно достигнутым на данном этапе договоренностям, «Сен Гобен» планирует инвестировать в строительство завода 3 миллиарда рублей. Его производственная мощность составит 50 тысяч тонн минеральной ваты в год. Ожидается, что с открытием завода в 2023 году будет создано около 200 новых рабочих мест с потенциальным расширением производства.