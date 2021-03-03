79-летняя пенсионерка с коронавирусом скончалась в Кузбассе Фото: Александр БОЙКО

В Кузбассе за минувшие сутки скончалась еще одна пациентка с коронавирусом - пенсионерка 79 лет. Об этом рассказали в оперштабе региона.

- У женщины развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Гурьевске, - сообщили подробности в штабе.

Также на утро 3 марта стало известно, что заболели еще 54 человека. Таким образом, с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 31 886 человек. При этом выздоровели 31 003 пациента, в том числе 53 - за прошедшие сутки.

Сейчас медицинскую помощь получают 324 пациента с диагнозом COVID-19. Еще 1605 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.