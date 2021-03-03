Угонщика из Новокузнецка выдали следы на снегу. ФОТО: кадр видео пресс-службы УТ МВД России по СФО

Житель Нововызнецка очень хотел угнать автомобиль. Машину он серьезно повредил, но завладеть ею не удалось.

На станции Абагур-Лесной произошло ЧП. Сюда, на территорию станции, в ночь на 20 ноября 2020 года проник незнакомец. Он хотел угнать автомобиль, а чтобы сделать это, сначала разбил стекло водительской двери, саму дверь сорвал с одной петли, помял крыло, сломал кожух рулевой колонки и вырвал провода из замков зажигания. Однако завести машину ему так и не удалось. К тому же злоумышленник заметил работников предприятия и убежал в сторону частного сектора.

Вскоре на место ЧП прибыли транспортные полицейские. Они внимательно осмотрели место несостоявшегося угона машины и по следам, оставленным злоумышленникам на снегу, разыскали его.

Как оказалось, подозреваемый – 39-летний новокузнечанин, не раз отбывал наказание в местах лишения свободы за кражи, грабеж и разбойное нападение. В день, когда он пошел на очередное преступление, он встретил знакомого, с которым когда-то сидел. Мужчины выпили, и новокузнечанин решил, что поедет домой на чужом авто.

- В настоящее время он обвиняется в покушении на неправомерное завладение транспортным средством и умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу.