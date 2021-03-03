54 новых случая коронавируса выявлено в Кузбассе Фото: ИВАНОВА Диана

В Кузбассе за минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начал пандемии общее число зараженных достигло 31 886 человек.

Также, по сообщению штаба, на утро 3 марта выздоровело 53 человека, а всего с марта прошлого года – 31 003 пациента. К сожалению, выросло число летальных случаев – скончалась еще одна пациентка.

-У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Гурьевске, - рассказали в штабе.

Таким образом, сейчас медицинскую помощь получают 324 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1605 человек.