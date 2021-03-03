Назван город-лидер по числу заболевших коронавирусом в Кузбассе на 3 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе стал известен город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом за сутки. Сводку на утро 3 марта опубликовал оперативный штаб.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 13, Новокузнецк – девять, Белово, Анжеро-Судженск и Междуреченск – по три, Мыски, Осинники, Кемеровский, Промышленновский и Яшкинский – по два, Березовский, Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Прокопьевск, Тайга, Юрга, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский и Яйский муниципальные округа, Тисульский район – по одному.

Таким образом, всего с начала пандемии заболело 31 886 человек, выздоровело 31 003 человека. Скончалось 559 человек, в том числе, одна пациентка – за прошедшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 324 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1605 человек.