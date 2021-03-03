Мэр Новокузнецка заявил о завершении капремонта школы №12. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил о завершении капитального ремонта школы № 12. Здание, в котором располагается учреждение, является одним из старейших в городе.

Школу отремонтировали по региональному проекту «Моя новая школа». В ходе работ были налажены системы коммуникаций и отопления. Сейчас строители устраняют мелкие недочеты, которые были выявлены в ходе проверок. Также после проведенных работ отмываются классы, вестибюли, туалеты, специальные помещения. Как подчеркнул Сергей Кузнецов, в школе будет отдельное место для музея 237-й Пирятинской стрелковой дивизии.

«Для города этот объект имеет особое историческое и культурное значение. Школа была построена в 30-е годы. Пока шла война, в данном здании располагался эвакуационный госпиталь», - написал мэр в своем Instagram.

Сейчас, с окончанием строительных работ, на первое место вышел вопрос поставки оборудования. В школу уже поступил комплект для медицинского кабинета, на следующей неделе ожидается поставка учебных досок. К 30 марта поступит компьютерное оборудование, а до 15 апреля будут собраны и размещены в классах мебель и спортивное оборудование.