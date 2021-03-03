Известный дизайнер высказался о жестоком убийстве студентки из Кемерова. Фото: Артемий Лебедев/ Youtube

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался о резонансном деле - убийстве 23-летней студентки из Кемерова Веры Пехтелевой. Главным фигурантом по уголовному делу проходит ее парень.

В одном из своих последних выпусков на канале YouTube Артемий Лебедев высказался о трагедии, которая произошла в областном центре в январе 2020 года. Напомним, что в комнате одного из общежитий Владислав К. несколько часов избивал свою подругу, а затем задушил шнуром от утюга. Соседи долгое время пытались вызвать полицию, но никто не приехал, и дверь пришлось вскрывать самим. К тому моменту девушка была мертва.

- Я совершенно не понимаю, как можно не приехать в такой ситуации, - прокомментировал блогер аудиозапись с криками несчастной девушки за дверью. - Как будто есть более важные дела. Или они в состоянии по голосу соседей определить, что там на самом деле ничего страшного нет, обычная бытовая драка.

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