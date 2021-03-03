В Кузбасс идет потепление до +2 градусов Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 4 марта, жители региона порадуются хорошей погоде - в Кузбасс придет тепло до +2 градусов.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие сутки в Кузбассе. В ночь на четверг по области ожидается -10… -15 градусов, по северным районам - до -23. Днем потеплеет до -5… -10 градусов, однако по югу будет еще комфортней - в пределах +2… -3 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут -13… -15 градусов, днем будет -5… -7. Скорость юго-западного ветра достигнет 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров. Как и в других территориях области, пройдет небольшой снег.