В Кемерове продлили режим черного неба Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове, по сообщению регионального министерства природных ресурсов и экологии, снова продлен режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными метеоусловиями.

-В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - уточнили в ведомстве.

В связи с введением режима НМУ городским предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу до 10.00 четверга, 4 марта.