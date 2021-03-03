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В Кемерове продлили режим черного неба

Это связано с неблагоприятными метеоусловиями
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове продлили режим черного неба

В Кемерове продлили режим черного неба

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове, по сообщению регионального министерства природных ресурсов и экологии, снова продлен режим «черного неба». Это связано с неблагоприятными метеоусловиями.

-В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - уточнили в ведомстве.

В связи с введением режима НМУ городским предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу до 10.00 четверга, 4 марта.