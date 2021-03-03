На жителя Тайги мошенники оформили кредит в 800 000 рублей

В отделение МВД России по Тайгинскому городскому округу поступило заявление от 52-летнего мужчины. Он сообщил, что у него украли сумму в размере более 800 000 рублей.

- Полицейские выяснили, что накануне потерпевшему позвонил незнакомец. Он представился работником финансово-кредитной организации и сообщил, будто зафиксированы попытки несанкционированного доступа к счетам, открытым на его имя. Якобы для их защиты псевдобанкир попросил жителя Тайги назвать пароли из смс-сообщений. Мужчина поверил злоумышленнику и выполнил его требования, в том числе дошел до ближайшего банкомата и осуществил ряд денежных переводов. Только вернувшись домой, он зашел в личный кабинет мобильного банка и увидел, что на его имя оформлен кредит и похищены денежные средства в сумме 800 000 рублей. Мужчина понял, что стал жертвой афериста, и сообщил о произошедшем в полицию, - сообщает МВД России по Кемеровской области.

В данный момент полиция проводит расследование, направленное на установление подозреваемого. Отделением МВД России по Тайгинскому городскому округу было возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По данной статье максимальная мера наказания - 6 лет лишения свободы.

Важно

Полиция Кузбасса предупреждает граждан, что звонок из банка под предлогом блокировки или списания денежных, а также предотвращение нелегального кредита является частыми уловками злоумышленников.

Рекомендуется сразу же прекратить диалог и позвонить по официальному номеру банка. Нельзя сообщать незнакомцам CCV-код (три цифры) с обратной стороны карты, а также пароли доступа из смс-уведомлений. Не устанавливать по просьбе собеседников в свои гаджеты программы и не выполнять никаких просьб, кем бы они не представились.