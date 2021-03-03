Карьерный взрыв вызвал землетрясение на севере Кузбасса

Мощный взрыв вызвал землетрясения на севере Кузбасса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе мощный карьерный взрыв на севере области вызвал мощное землетрясение. Сейсмическая активность была зафиксирована 3 марта в обеденное время.

Согласно данным сейсмостанций Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок был зафиксирован в 14.22 по местному времени. Землетрясение произошло в координатах: 56.20 широты и 86.31 долготы. Это Яйский район, примерно в 6-7 километрах от поселка Яя.

Как сообщают специалисты, природа подземного толчка характеризуется как quarry blast - карьерный взрыв. Он вызвал землетрясение магнитудой 3,4.

О последствиях подземных толчков на данный момент ничего не сообщается.