«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность канала связи на севере Кузбасса. Фото: Пресс-служба «Ростелеком».

Специалисты «Ростелекома» завершили нестандартный межрегиональный проект в Тисульском районе - оператор расширил линию передачи данных для поселков Полуторник и Белогорск.

В двух поселках более тысячи человек пользуются интернетом от провайдера, но с переходом на удаленный режим работы и ростом трафика в 2020 году имеющаяся линия связи не справлялась с нагрузкой. Поэтому была поставлена задача - увеличить пропускную способность канала, сохранив уровень сервиса для абонентов.

«При работе над проектом мы поняли, что ближайший населенный пункт с нужной инфраструктурой - это Дубинино Красноярского края. Объединившись с коллегами из Красноярского филиала, мы соединили Полуторник и Белогорск с Дубинино, оттуда трафик переходит в Красноярск и только потом поступает в Кемерово. Несмотря на столь длинный путь, качество сигнала не страдает, а пропускная способность канала связи увеличилась в 10 раз, до 10 Гбит/сек», - рассказывает Станислав Полянский, заместитель директора филиала — технический директор Кемеровского филиала «Ростелекома».

Отметим, что кроме физлиц к местной оптической линии связи подключены больницы, школы и дома культуры и малые предприятия.

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» можно по номеру 8 800 1000 800 и на сайте kemerovo.rt.ru.

Реклама.