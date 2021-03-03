В кузбасскую колонию пытались пронести телефоны в стиральном порошке. Фото: ГУФСИН Кузбасса

В исправительную колонию Кузбасса визитеры попытались доставить запрещенную посылку очередных оригинальным способом – в стиральном порошке. О подобной попытке сотрудники учреждения были своевременно проинформированы.

Сотрудники беловской ИК-44 пресекли попытку доставить на территорию учреждения запрещенную посылку. Как рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области, во время досмотра одного из выезжавших в колонию автомобилей, было обнаружено три сотовых телефона в упаковке со стиральным порошком, а также зарядное устройство к ним.

-По данному факту сотрудниками учреждения собраны материалы об административном правонарушении для передачи мировому судье города Белово, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Изъятые сотовые телефоны будут направлены для проведения исследования в органы внутренних дел.