Погода в Кузбассе на 4 марта 2021: плюсовая температура и небольшой снег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей области в четверг, 4 марта. По прогнозам, температура может подняться выше нулевой отметки, но при этом пойдет снег.

Днем по области ожидается до -5… -10 градусов, однако по югу будет еще комфортней - в пределах +2… -3 градусов. С учетом того, что температура по северу опускалась до -23 градусов, перепад в течение суток довольно большой, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег.

В Кемерове днем будет -5… -7. Скорость юго-западного ветра достигнет 3-8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров. Как и в других территориях области, пройдет небольшой снег.