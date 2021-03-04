Станцию скорой помощи Новокузнецка оштрафовали на 250 тысяч Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новокузнецке суд оштрафовал городскую станцию скорой помощи за опоздание к пациентам. Сумма взыскания составила 250 тысяч рублей.

Центральный районный суд признал станцию скорой помощи виновной в том, что бригады слишком долго добирались к тяжелобольным пациентам. Это считается нарушением лицензионных требований. Данный факт подтвердили сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Как следует из материалов судебного дела, 26 октября 2020 года в диспетчерскую поступил вызов в 20.21, который был передан бригаде лишь в 23.49, а к пациенту врачи прибыли в 0.33. В общей сложности ожидание врачей составило 4 часа 27 минут. В суде защитник пояснил, что ситуация была вызвана тем, что по городу дежурило только 36 бригад, в то время как в очереди стояло 74 вызова.

В ноябре сложилась похожая ситуация, когда к пациенту врачи ехали 58 минут вместо нормативных 20. Кроме того, с этого адреса и ранее вызывали скорую, тогда время доезда составило 2 часа 2 минуты.

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде нехватки бригад, но, тем не менее, назначил в первом случае штраф в размере 100 тысяч рублей и 150 тысяч рублей - во втором.

Решение в законную силу не вступило, в течение 10 суток станция скорой помощи может обжаловать его в Кемеровском областном суде.