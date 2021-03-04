Пожар в новокузнецком магазине попал на видео

Последствия пожара в магазине Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке из-за неосторожного обращения с огнем в одном из магазинов случился пожар. То, как сотрудники МЧС тушили пожар, очевидцы сняли на видео.

Сигнал о том, что в Новокузнецке горит магазин, принадлежащий одной из популярных торговых сетей, поступил на пульт диспетчера в 15.42. На место тут же выдвинулись 16 человек и пять единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения из складского помещения вырывалось пламя и дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара в складском помещении сгорели картон и деревянные поддоны на общей площади 10 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что пожар случился в пристройке к магазину. Никто из покупателей и продавцов не пострадал: до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Пожар был полностью потушен в 15.59. Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.