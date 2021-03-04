Кузбассовец уехал в Краснодар и там ограбил работодателя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Штраф в 150 тысяч рублей пришлось заплатить жителю Междуреченска за хищение денег из сейфа.

Житель Междуреченска отправился на заработки в Краснодарский рай. Там он устроился менеджером в один из магазинов спортивных товаров. Однако только зарплаты ему не хватало, поэтому кузбассовец воспользовался своим служебным положением, открыл сейф и взял оттуда немного денег. Потом – еще, и еще. Все это длилось несколько месяцев, пока хищения не были обнаружены. Сумма ущерба составила 349 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине штраф в размере 150 тысяч рублей. А вот добиться выплаты средств удалось лишь приставам.

- Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Должнику был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - После применения данных мер принудительного взыскания гражданин оплатил задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.