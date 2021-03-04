В Кузбассе стало меньше заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Согласно актуальным данным, на утро 4 марта еще 53 кузбассовца заболели коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии достигло 31 939 человек.

Помимо этого, еще 51 пациент выздоровел, и теперь общее число тех, кто поборол коронавирус с начала панемии, достигло 31 504 человека.

Есть и еще приятные полосы: за сутки в регионе не было ни одного случая среди пациентов с ковидом. Число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет 559 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1582 человека.