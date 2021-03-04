Назван город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб региона озвучил актуальные данные по числу новых заболевших коронавирусом. Как оказалось, на утро 4 марта таких пациентов больше всего в Кемерове.

По данным оперштаба, в Кемерове за сутки диагноз подтвердился у 15 человек. Общее число заболевших достигло 6226 человек.

В Новокузнецке диагноз подтвердился у восьми человек. Общее число заболевших – 6768 человек.

Кроме того, новые случаи заболевания выявлены в следующих городах и территориях: Междуреченск – 5, Анжеро-Судженск – 4, Мыски – 4, Белово – 2, Киселевск – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Кемеровский МО – 2, Березовский – 1, Калтан – 1, Юрга – 1, Промышленновский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Напомним, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 53 кузбассовцев. Одновременно с этим 51 человек выздоровел. Новых случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом не зафиксировано.