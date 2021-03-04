На площади Советов в Кемерове разворачивают праздничную ярмарку. ФОТО: администрация города Кемерово.

Накануне Международного женского дня в Кемерове пройдет продовольственная ярмарка.

Традиционная ярмарка накануне Дня весны пройдет в Кемерове 5 марта. Откроется она в 9.30 на площади Советов, и до 14.00 здесь можно будет приобрести все необходимое к праздничному столу. Производители из Кемеровского, Промышленновского, Топкинского районов и Анжеро-Судженска предложат яйца, мясо индейки, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Порадуют покупателей и продавцы дикоросов: на ярмарке можно будет купить папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое.

Традиционно кемеровчан и гостей города будет угощать кашей и горячим чаем полевая кухня. Донести тяжелые сумки с покупками до остановки общественного транспорта пожилым людям помогут волонтеры.

- Ярмарка пройдет с соблюдением противоэпидемических мер: масочного режима, соблюдения социальной дистанции, - делает акцент пресс-служба администрации города Кемерово.