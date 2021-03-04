Мэр Кемерова попал в больницу с серьезными травмами. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Глава города Кемерово временно покинул свой пост: из-за серьезной травмы он сейчас находится в больнице.

Илья Середюк в настоящее время находится в кемеровской больнице имени Подгорбунского - об этом сообщает «Интерфакс». Градоначальник получил серьезные травмы после падения с высоты.

- В воскресенье я у себя дома неудачно упал с высоты около двух метров. В травмпункте после рентгена выявили перелом пяти ребер и приняли решение о госпитализации, - приводит слова Ильи Середюка «Интерфакс».

Подтвердили факт травмы и в пресс-службе администрации города.

- Глава города госпитализирован в больницу имени Подгорбунского. Чувствует себя хорошо, идет на поправку, - отметили в мэрии.